Un exembajador español de EEUU advierte: "España ha recibido fondos de todo tipo de la Unión Europea y ahora que está en peligro tiene que estar ahí"

El aumento del gasto en defensa llega a debate en el Congreso de los diputados con dos propuestas. La del PP, que pide que se apruebe ese aumento del gasto y la propuesta y del BNG que esta en contra de este aumento y pide una votación para que se disuelva la OTAN.

El exembajador de España en EEUU Jorge Dezcallar cree que el apoyo de España a un país como Ucrania "es fuerte y total" y no pone en duda que desde el Gobierno eso se vaya a mantener. Sin embargo sí encuentra titubeos en el papel que juega España en la defensa europea. "Somos la cuarta economía de la eurozona y el último presupuesto por defensa. No podemos tener el papel que nos deberían dar al ser la 4ª economía, por eso pesamos menos y no tenemos tanta presencia y suceden cosas como que no nos llaman en algunas reuniones", explica.

"Si no estás en la mesa que toma las decisiones acabas siendo parte del menú"

"Si no estas en la mesa que tomas la decisiones acabas siendo parte del menú, con el presupuesto que tenemos es muy difícil que podamos liderar nada", así de tajante se muestra el que fuera jefe del Centro Nacional de Inteligencia sobre el peso que tiene el país en la defensa europea.

Define la política exterior como una política de consenso y que responde a los intereses del Estado que son permanentes. Establece que "las grandes decisiones no se toman a la ligera y exigen un acuerdo que dé permanencia y refuerce también hacia el exterior".

Señala que recientemente ha estado en París y ha asistido a un discurso del presidente Emmanuel Macron en el que se dirigía a la nación para explicarle los problemas a los que se enfrentaba la Unión Europea y los problemas del país para hacerlos frente. Cree que en España se debería seguir este modelo de comunicación por parte del Gobierno y comunicar a los ciudadanos que si Europa está en peligro España tienen que estar ahí. "Los españoles lo tienen que entender", mantiene.

Recuerda que Europa ha salido al rescate de España en múltiples ocasiones como cuando ha hecho envío de fondos de cohesión, estructurales, los conocidos como fondos 'new generation' y ayuda de todo tipo de la Unión Europea.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.