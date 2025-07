El exdirector del CNI, sobre los contratos del Gabierno con China: "La seguridad no está condicionada por una marca, pero sí hay una lucha comercial"

Según ha publicado el diario TheObjective,Sánchez se habría negado a vetar a Huawei tras recibir en Moncloa al jefe de la diplomacia china. Una noticia que no ha gustado nada a Estados Unidos, quien lleva días advirtiéndonos y que estaría pensando en cortar esa colaboración de inteligencia con España. A esta queja también se ha sumado Bruselas, quien advierte de los lazos entre la tecnología Huawei y el gobierno chino, y no entiende el contrato que ha firmado España con ellos, ya que podría poner en peligro su información.

"La seguridad no está condicionada por una marca"

Pero, ¿de verdad está en juego nuestra seguridad tal y como nos advierte EEUU?, el exdirector del CNI, Alberto Saiz, ha resuelto esta duda en Espejo Público: "No creo que la seguridad esté condicionada por una marca, lo que sí hay es una lucha comercial. Pero, ¿por qué íbamos a estar más seguros con otra marca que no fuese Huawei?, una marca no condiciona, no nos determina la seguridad de nuestros sistemas. La Policía y la Guardia Civil tienen centros de datos donde almacenan millones de datos nuestros, y están bien seguros, bajo su custodia, y así seguirá siendo".

"Podemos estar distanciados en lo comercial pero no en materia de seguridad"

El exdirector del CNI ha reconocido que todo esto se trata de una "estrategia comercial" en la que estamos inmersos, y no sólo por asuntos de seguridad sino por otras muchas cosas. Sobre el posible distanciamiento que podríamos tener con Estados Unidos tras este acercamiento con China, Alberto ha tranquilizado diciendo que: "Podemos estar distanciados en lo comercial, pero no en materia de seguridad. La seguridad no está condicionada por un titular de un periódico, creo que ambos países seguimos teniendo prioridad en materia de seguridad, y la relación entre ambos no se va a condicionar por este asunto".

El exdirector del CNI manda un mensaje de tranquilidad

Alberto Saiz ha confesado que es completamente imposible que exista una "intrusión y salgan los datos al exterior", ya que los datos están en un disco duro, y ese disco duro está dentro de una caja fuerte. Ha mandado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos confirmando que "las cosas van a seguir como hasta ahora, con buenas relaciones y con sistemas seguros".

