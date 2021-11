Evita una agresión de un depredador sexual en Mallorca: "Decía que necesitaba urgentemente una mujer"

Este agresor sexual que ha interceptado a varias jóvenes en Inca (Mallorca) acaba de salir de prisión después de cumplir condena. En su historial figuran 30 agresiones sexuales. El último fin de semana dos mujeres han interpuesto denuncias contra él.

Miguel trabaja como peluquero en Inca. El pasado 12 de octubre, festivo, se acercó a su negocio para ver si todo estaba bien. Al regresar a casa se encontró con un individuo que estaba amenazando a una joven. La estaba agarrándola por el brazo. La paró por la calle con la excusa de preguntarle por una ubicación. Al ver la escena Miguel intervino y cuenta que este sujeto se puso "muy nervioso y bastante agresivo". Este vecino de la zona intentó mediar en el problema y se pudo llevar a la chica a su casa sana y salva.

Este hombre le decía que "necesitaba" llevarse a una chica. "Insistía en qué necesitaba una mujer", sostiene este testigo.

Espejo Público ha podido hablar con María, la joven a la que intentó agredir. Cuenta que este varón le paró con la excusa de preguntarle por una calle mientras le enseñaba el móvil. "Me dio miedo pero pensé que era por la mañana y no me haría nada, pero a partir de ahí no me dejaba continuar. Cuenta que este sujeto se puso muy violento y aunque no llegó a agredirle insistía en que quería a una mujer.

