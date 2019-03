Eva Casanueva sobre la no repetición del juicio de Marta: "Los jueces se tapan unos a otros"

Aunque todavía no es oficial, las fuentes consultadas por Espejo Público, apuntan a la posibilidad de que no se repita el juicio por el asesinato de Marta del Castillo. Todo apunta a que el fallo definitivo se firmó el pasado viernes y el Tribunal Supremo se inclina a no repetir el juicio de Marta del Castillo. Los cinco jueces que componen el Alto tribunal no logran ponerse de acuerdo para firmar una sentencia unánime. Tres de los jueces se inclinan por no repetir el juicio, otro a favor de repetirlo y un quinto, muy conocido en los ambientes judiciales por su "garantismo", en total discrepancia con los anteriores.

Mientras tanto, la madre de Marta del Castillo, Eva Casanueva se ha mostrado indignada ante la posibilidad de que no haya un nuevo juicio. "Era lo que me esperaba. Para los jueces tiene que haber sido difícil porque enmendarle la plana a otro juez tiene que ser complicado. Lo cierto es que los jueces se tapan unos a otros". Eva se ha lamentado de que la decisión se retrase tanto. "Si lo tenían tan claro, podían no habernos hecho pasar un calvario como este. La realidad es que a un condenado se le da una segunda oportunidad, pero a un familiar de una víctima no se le da esa oportunidad".

El fallo, que todavía no se ha hecho público, contemplaría un aumento de pena para Miguel Carcaño en dos años. "El aumento de la condena a Carcaño es nada, para nosotros no es nada. Hay gente en la calle que debería estar encerrada", afirma una indignada Eva Casanueva.