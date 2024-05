La eutanasia a una joven de 29 años con depresión enciende la polémica: "La cuestión es si el sufrimiento es constante o irreversible"

Países Bajos ha aprobado la eutanasia para la joven de 29 años Zoraya ter Beekcon depresión crónica. Este caso ha abierto un gran debate a nivel mundial: ¿justifica una depresión el derecho a morir? En Canadá casi el 5% de las muertes que suceden al año son asistidas por médicos, apunta el colaborador de Espejo Público Toni Cantó. Él mismo mantiene que esta cifra va creciendo cada año en un 30% . Cada vez son más las personas que se ponen en manos de los médicos para acabar con su vida en este país. Muchos por una enfermedad crónica y motivos económicos. "Hay gente con discapacidades que como no encuentra un estado que les asista deciden morir de esta manera", señala.

Por su parte, Ángel Antonio Herrera afirma que cada vez es más frecuente la gente que solicita eutanasia por una dolencia mental y no física que es lo más habitual. Explica que para que se conceda la eutanasia hay que acreditar que sea algo crónica, incurable y que permita una invalidez vital. Considera Herrera que el que acude a solicitar una eutanasia "en ningún caso lo hace de un modo frívolo".

"Aunque sea un trastorno mental, si cumples los requisitos puedes obtener el derecho a morir"

Fernando Marín forma parte de la asociación del derecho a morir dignamente. Explica que la ley española no distingue entre sufrimiento físico o psíquico. Si estas en un contexto eutanásico, prosigue, significa que tienes un padecimiento grave, crónico o imposibilitante y aunque sea por un trastorno mental si cumples todos los requisitos puedes obtener ayuda para morir.

En España ha habido 4 eutanasias en personas cercanas a los 30 años en 2022. "La edad no es un problema, la cuestión es si el sufrimiento es constante o si es irreversible. En España no se ha dado un caso de este tipo. La sociedad no está preparada todavía, la ley necesita un rodaje", afirma. En Holanda llevan 20 años trabajando en esto y cree que la sociedad ha evolucionado para estar sensibilizada. "Puedes mirar para otro lado o tratar de ayudar y de encontrar un camino correcto para esa persona que a veces puede ser la muerte", afirma.

"El Tribunal Supremo diferencia entre dolencias somáticas o físicas"

La abogada Montse Suárez advierte que tras el recurso de Vox, en marzo de 2024, se ha acordado excluir una enfermedad mental, la depresión entre ellas, como causa para justificar una eutanasia. Ante esta afirmación apunta el experto Fernando Marín que el Tribunal Supremo diferencia entre dolencias somáticas o físicas. No cree que esta ley vaya a ser un coladero para cualquier persona que tenga una situación de malestar porque si la situación no es irreversible y sin tratamiento no puede entrar en estas peticiones.