Conceden la eutanasia a la joven de 29 años con una depresión severa en Países Bajos

Finalmente, tras su petición, Países Bajos ha concedido la eutanasia a la joven de 29 años que sufre depresión severa. Esta joven neerlandesa, que no tiene ninguna enfermedad física, no mejoraba su estado de salud mental que le ha acompañado casi toda su vida. Llevaba en este proceso unos tres años y medio.

"Siento alivio. Ha sido una lucha muy larga", exclamó Ter Beek en declaraciones al tabloide británico 'The Guardian'. En Países Bajos, gracias a una ley de más de 20 años, es legal la eutanasia cuando una persona experimente un "sufrimiento insoportable sin perspectivas de mejora". Se debe estar plenamente informados y ser competentes para tomar la decisión.

La joven sufre depresión crónica, ansiedad, traumas y trastorno de personalidad no especificado. Además, ha sido diagnosticada con autismo. Beek probó de todo sin éxito. Hizo terapias de conversación, medicación y más de 30 sesiones de terapia electroconvulsiva (TEC). Cuando terminó con su psiquiatra, la profesional dijo: No hay nada más que podamos hacer por ti. Nunca mejorarás".

Ella vive con su pareja. Al principio de la terapia, la joven tenía esperanzas. Pero comenta en la entrevista que "cuanto más dura el tratamiento, empiezas a perderla". Incluso llegó a pensar en el suicidio. "No podría hacer frente a la forma en la vivo ahora". Nunca ha dudado de su deseo: "Me he sentido culpable: tengo pareja, familia, amigos y no estoy ciego a su dolor. También me he sentido asustada, pero estoy absolutamente decidida a seguir adelante".

No habrá funeral, ya que no tiene mucha familia y no cree que sus amigos quieran asistir. La joven quiere ser incinerada y "esparcida en un buen lugar del bosque" para que su novio no tenga que cuidar de su tumba. cuando llegue el momento, los sanitarios encargados de la eutanasia se desplazarán hasta su casa.

"Comenzarán dándome un sedante y no me darán los medicamentos que detienen mi corazón hasta que esté en coma. Para mí será como quedarme dormida. Mi compañero estará allí, pero le dije que está bien si necesita salir de la habitación antes del momento de la muerte", señaló.

Eutanasia legal en España

En nuestro país, el mes de junio de 2021 entró en vigor la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Esta normativa despenalizó la muerte asistida en determinadas circunstancias cuando el la persona padezca una enfermedad grave e incurable o un padecimiento "grave, crónico e imposibilitante".