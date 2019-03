Los vecinos del pederasta de la piscina, sorprendidos ante su detención

Durante 10 años Rafael Prado trabajó como monitor de natación para niños y adultos en la piscina del Club Parque Movil de Madrid. Diez años en los que nadie sospechó ni presentó ninguna queja. "Era una persona normal. He preguntado a mi hijo y me dice que no se lo cree", dice un vecino. "Una sorpresa, no me lo puedo creer", es la respuesta más escuchada entre vecinos y miembros del club. La noticia corria como la polvora entre muchos padres que, incréedulos, acudían a informarse al propio polideportivo. "Era un tipo muy salado y divertido. No se qué decir", dice otra vecina.

Todos coinciden. Los niños le adoraban y sabía ganarse la confianza de los padres. "Ha sido muy duro para los niños porque le adoraban", confiesa una madre. A muchos aun les cuesta creer que al Rafi que ellos han conocido le acusen de un delito de abuso continuado de menores.