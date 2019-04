Rosa ferreira, la "pequeña nicolasa"

Hemos conseguido hablar con Rosa Ferreira Canda, la ya conocida como "pequeña Nicolasa", una mujer que se hacía pasar por asesora del Gobierno. Nos da su versión de lo ocurrido. Se siente víctima de un complot y anuncia que sus abogados van a presentar varias demandas para desmontar las acusaciones que se han vertido contra ella. "Estoy muy cabreada porque no me he llevado ni cinco céntimos. Voy a limpiar mi imagen".