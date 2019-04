"He pasado diez años de mi vida en un hospital y he perdido una pierna, el pulmón y medio hígado pero fuí feliz. He tenido una madre hospitalaria que siempre me ensañaba que no era triste morir, lo que era triste era no vivir intensamente. Eso es un poco lo que hacen los chavales de pulseras rojas", confiesa Albert Espinosa, director y creador de la serie Pulseras Rojas que emite Antena 3 en la noche de los lunes.

La serie está en el ecuador de su segunda temporada. "Aunque la gente no haya visto capítulos anteriores, es como ver una miniserie. Asistimos a los últimos momentos de Lleó al que le pasa como a mí, que me dieron un 3 por ciento de posibilidades de salir con vida y aquí estoy. Estos últimos capítulos hablan de la fuerza de luchar por vivir".