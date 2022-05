Estos son los requisitos y el precio mínimo para que el pan sea bueno

Los panaderos tradicionales defienden que el pan bueno es caro y hay que pagarlo. Fátima Gismero es panadera y repostera y ganó el premio a pastelera renovación en Madrid fusión el pasado año.

Cree Gismero que un pan industrial se puede diferenciar simplemente por la forma, porque no está cocido de la misma manera. "Se puede ver que no está cocido homogéneamente por todas las partes y si lo tocas y lo hueles también lo notas", señala. Explica que en los panes industriales se usan levaduras muy fuertes que llevan conservantes, antioxidantes y azúcares. "Cosas que habitualmente un pan saludable no lleva".

Afirma que en su negocio ha subido 10 céntimos cada pieza de pan por el encarecimiento de las materias primas. "No tendremos un producto de 10 si el agricultor no hace un producto de 10. Tenemos que respetar esas harinas y trabajarlas bien", señala.

Asegura Gismero que el pan tiene su coste en harina pero también lleva una masa madre activa. "Es como un bebé y le das de comer a esa masa madre para que tengan fuerte y tengan la capacidad de que vayan fermentando lentamente".

Con el confinamiento muchas personas se animaron a hacer pan artesano en sus casas y ahí vieron lo difícil que es y valoran más en qué consisten el pan bueno. Cree que es importante que vaya proliferando más las panaderías buenas y artesanas: "Es un pan que dura mucho", señala.

Cuenta la experta que el pan si es barato no cumple requisitos y que para que sea saludable tiene que tener harina, agua y masa madre. Todo ello trabajando con toda la técnica que se permita. Para que el pan sea bueno hablamos de un coste mínimo de entre unos 70 céntimos y un euro.