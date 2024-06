Estos son los peligros de la peligrosa moda viral del 'callo solar': "Aumenta el riesgo de cáncer"

La moda del 'callo solar ' es una peligrosa práctica aboga por exponerse al sol sin fotoprotección, con el objetivo de desarrollar una supuesta tolerancia a los rayos UV, y de paso mejorar la síntesis de vitamina D, un tema que, en los últimos tiempos, ha cobrado gran protagonismo, por su déficit entre gran parte de la población.

El "callo solar" la moda de tomar el sol sin protección para acostumbrar a la piel

Sabemos que tomar el sol sin protección no es bueno, pero, algunos abogan por "acostumbrar a la piel" y no hacerla "débil" al sol. Aseguran que lo que hay que hacer es estar un rato sin ponerse crema y después ya ponérsela.

Con la dermatóloga Paloma Borregón les mostramos en directo la eficacia de la crema solar sobre nuestro cuerpo y es sorprende cómo se ve la protección que ejerce la crema.

Borregón asegura: "Los dermatólogos recomendamos cubrirse las zonas que se nos van a envejecer donde no nos interesa ese callo solar , como es la cara y si queremos exponer algo debe ser de 10 o 15 minutos la día, como mucho las extremidades y en las horas en las que el sol no esté muy alto para que no acumulemos riesgo".