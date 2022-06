Los estilismos más comentados de la Cumbre de la OTAN: De la sobriedad de la reina Letizia, a la informalidad de Jill Biden

Ariadna Romans, experta en comunicación política y moda, ha valorado en Espejo Público los estilismos de las mujeres más destacadas en la Cumbre de la OTAN que se ha celebrado en Madrid.

Apunta Romans que la reina Letizia en esta ocasión ha escogido unos estilismos muy sobrios y ha decidido entrar en el traje típico gris de hombre. "Se ha intentado unir a esta sobriedad estética con dos intenciones: Por un lado no llamar la atención excesivamente y por otro para no dar una imagen festiva en un momento en el que quizá no debería mostrarla". Cree que el hecho de ver que otras invitadas iban más coloridas quizá le haya abierto la puerta a ir con colores más vivos y estivales según ha ido avanzando la cumbre.

"Que la reina Leticia y Jill Biden escogieran el mismo traje blanco denota un mensaje de sintonía entre ellas"

La reina Letizia y Jill Biden coincidieron llevando un traje blanco muy similar. Mientras que Letizia lo llevó por la mañana, la esposa de presidente de EEUU lo escogió para la cena en el Palacio Real. No cree la experta que haya nada de malo en el que ambas mujeres hayan escogido un atuendo similar para la misma jornada y más bien apunta a que esto denota un mensaje de sintonía entre ambas. "Quizás es una mera coincidencia y no ha tenido más trascendencia pero creo que hay también una voluntad de mostrar un mensaje de alineamiento en el estilismo y el enfoque".

Sobre los estilismos de Jill Biden, a la que hemos visto muy colorida, apunta que la esposa de Joe Biden siempre ha querido salirse de su rol de primera dama. "Tiene una agenda muy propia y quiere salirse de esa figura que acompaña al presidente. Si la reina Letizia ha preferido encajar en el marco más institucional Jill Biden se ha salido incluso con las actividades lúdicas en las que ha aprovechado en un segundo rol", apunta. Cree la experta que sus vestidos han sido "demasiado atrevidos pero ahí hay un mensaje de que ha venido para dar apoyo pero con otro rol, no el de líder de Estado".

"La reina Letizia y Begoña Gómez han elegido la promoción del producto nacional"

En cuanto a los trajes escogidos por Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, apunta Romans que ha aprovechado para mostrar marca española en esta Cumbre. Para Ariadna ha sido una de las mejor vestidas en esta gala. "Ha sido bastante adecuada y se ha mantenido en bastante elegancia. Creo que tanto la reina como ella han acertado en el hecho de que han elegido un tipo de diplomacia que es la promoción del producto nacional".