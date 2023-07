Este es el look que eligió Tamara Falcó para su noche de bodas con Íñigo Onieva

La de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha sido una de las bodas más esperadas del panorama social. Los novios se han dado el sí quiero en medio de una gran expectación mediática y rodeados de sus familiares y amigos. Ambos han intentado mantener en secreto los detalles del enlace, que hoy ya pueden verse a toda página en la exclusiva que le han concedido a a revista Hola.

Uno de los secretos mejor guardados de Tamara ha sido el de su vestido de novia. En un primer momento la hija de Isabel Preysler confió en las diseñadoras Sophie et Voilà. Sin embargo, esta relación comercial se rompió por desavenencias entre las diseñadoras y la novia. El modelo que pedía Tamara no encajaba mucho con la línea de la firma y su inspiración en otros vestidos rozaba el plagio, algo que en el equipo de Sophie et Voilà no aceptaron.

Finalmente ha sido Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, quien ha confeccionado el vestido. De corte imperial, el diseño recordaba al que lució la reina Letizia en su boda. Un diseño que aseguran algunas firmas que ya inspira a las nuevas novias que están buscando traje.

Tamara Falcó encargó el ajuar de bodas a pocos días del enlace

Pero además de cuidar el vestido del día de su enlace Tamara ha querido encargar el modelo que luciría en su noche de bodas con Íñigo Onieva. Para este encargo se ha puesto en manos de la diseñadora Alejandra Rojas.

Rojas cuenta que Tamara contactó con ellas a pocos días de la boda y en ningún momento percibieron nervios por parte de la novia. Le presentaron sus modelos más emblemáticos y después le hicieron alguna modificación para hacerlos más exclusivos: "En 5 días le preparamos su ajuar de bodas", apunta la profesional de la moda.

Una vez convertidos en marido y mujer Tamara e Íñigo pondrán rumbo a Australia donde la marquesa de Grión podrá sacar más partido a estos modelos teniendo en cuenta la cantidad de celebraciones que se han sucedido en el fin de semana de su boda.