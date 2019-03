"Estamos preocupados por las consecuencias de tener a soldados que vienen de luchar contra el ébola"

Los vecinos de las bases norteamericanas de Morón de la Frontera y Rota están preocupadas tras la petición de Estados Unidos para utilizarlas como punto de tránsito en su lucha contra el ébola. José María Sabido, presidente del Comité de Empresa de los trabajadores españoles en la Base de Rota ha reconocido que hay "preocupación" entre los empleados de la base por las consecuencias que puediera tener esa escala con 3.000 militares de regreso de Sierra Leona.

El embajador estadounidense en España, James Costos, ha asegurado en Espejo público que no habrá personal sanitario en esos aviones y por lo tanto no tendrán contacto con enfermos de ébola. "Nosotros seguimos preocupados y como Santo Tomás cuando lo vea, lo creeré. En Madrid ya ha habido fallos de protocolo. No queremos que esto ocurra en un lugar de tránsito como Rota o Morón".