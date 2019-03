James Costos: "En los aviones que paren en Rota no viajarán sanitarios"

Lleva algo más de dos años como embajador de Estados Unidos en España. En su primera entrevista para una televisión de nuestro país, James Costos ha hablado de todos los temas de actualidad que afectan a ambos países. Lo que en principio más preocupa es la crisis del ébola, pues ambos países tienen en común haber registrado el primer caso de contagio de esta enfermedad fuera de África. "El gobierno español ha estado en contacto con nosotros, con la Embajada, y en contacto directo con el centro de control de enfermedades acerca de los protocolos. Y si hay algún cambio, el centro de control de enfermedades está muy atento por si hay alguna forma mejor de responder a esta crisis".

España ha autorizado a los Estados Unidos a utilizar sus bases en nuestro país como punto de tránsito para misiones en África contra el ébola, lo que ha provocado cierta inquietud en los habitantes de Rota y Morón. Costos ha sido muy claro. "Esas misiones van a ser misiones técnicas, de entrenamiento, técnicas, de ingeniería. La gente que viaje en esos aviones no estará envuelta en el cuidado de los enfermos".

Aclarado el tema del ébola, Costos ha hablado de asuntos de política nacional e internacional. Ha valorado muy positivamente la situación económica en España. "Fui designado para ser Embajador de EEUU en España hace dos años, y entonces las noticias que nos llegaban eran muy diferentes de las que no llegan ahora. Los números macroeconomicos son muy positivos y hay un gran interés por invertir en España así que el futuro parece radiante. Pero entendemos que queda trabajo por hacer, en particular en el alto porcentaje de desempleo especialmente entre los jóvenes". De la independencia de Cataluña no ha querido "mojarse" al considerarlo un asunto "interno del pueblo español y del gobierno español".

Por último, James Costos se ha manifestado fan de la serie Juego de Tronos que actualmente se rueda en nuestro país. Costos, antes de ser embajador, fue ejecutivo de HBO, la cadena que lo produce. "Estamos muy emocionados no solo por Juego de Tronos sino por la industria en general. Además está claro que el turismo subirá después de que se ruede la serie. Creo que en Croacia donde se rodó en el pasado el turismo ha aumentado un 35%".