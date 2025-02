Del contrapeso de Sánchez a las políticas de Trump, a la sintonía de Abascal y la búsqueda del PP de su posición

La expectación alrededor de cada movimiento del presidente estadounidense Donald Trump es máxima durante estos días. El portazo de Trump a la Unión Europea en las negociaciones de la guerra de Ucrania ponen el tablero de juego patas arriba pero, ¿cómo influye Trump en la política de España? ¿Dónde se posicionan los principales partidos políticos de nuestro país en estos asuntos?

Mientras el presidente del Gobierno Pedro Sánchez parece querer presentarse como 'anti trumpista' y ser su opositor, Vox defiende las políticas anunciadas por el republicano y la postura del PP no parece muy clara aún. Tanto, que en una entrevista al diario 'El Mundo', Feijóo ha dicho que "España no es un país fiable ni para la OTAN ni para la Unión Europea", a la vez que ha aclarado que si tiene que elegir una aliado apuesta por Estados Unidos. Parece así que el líder popular se posicionaría más cerca de Trump.

El acuerdo entre Trump y Putin

El presidente Trump ha dado a entender que una eventual paz pasa, en primer lugar, por un acuerdo entre él y el presidente ruso, Vladímir Putin, dejando en un segundo plano al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y prácticamente descartando de la mesa de negociaciones a la UE. Este mismo lunes, el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez acude a la cumbre de París sobre seguridad en Europa y el refuerzo del apoyo a Ucrania, junto a los líderes de Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia, Dinamarca y Países Bajos, además de los máximos representantes de la OTAN y la Unión Europea.

"España no es un país fiable para la OTAN ni para la UE"

"Yo elijo Estados Unidos"

Alberto Núñez Feijóo afirmaba en una entrevista con el diario 'El Mundo' que "España no es un país fiable para la OTAN ni para la Unión Europea (UE)", lo que origina una "debilidad extrema" en las relaciones con Estados Unidos. "Yo volvería a la fiabilidad, a los presupuestos anuales, a cumplir los compromisos internacionales, a tener una relación desde el respeto con EEUU, sabiendo que EEUU es nuestro socio. Entre China, Rusia y EEUU, yo elijo EEUU. España no tiene en estos momentos fiabilidad en política exterior y de defensa", resaltaba en dicha entrevista.

Además, incidía en que el presidente del Gobierno "no podrá sacar unos presupuestos con el 2% del PIB en Defensa" porque "sus socios no lo van a aceptar". Preguntado sobre qué tiene que hacer España ante el nuevo escenario internacional ha respondido que "tiene que defender los intereses de los españoles, no los intereses electorales del Gobierno" y "llevarse bien con el Gobierno norteamericano, con independencia de quién esté en él". Aún así, ha precisado que "España no puede quedarse de brazos cruzados cuando se afecta a sus sectores productivos (...) de forma injusta" y que el país "debe tener una posición común con la UE", porque solo desde la UE se puede "hablar de tú a tú a EEUU".

En cuanto a esto, señalaba que mientras "los líderes europeos son muy prudentes" en su relación con el presidente de EEUU, Donald Trump, "el más imprudente es el español, que insiste y persiste en la confrontación", y al que ha llamado "irresponsable". "Cuando descalificas al presidente de EEUU, no estás ayudando ni al aluminio, ni al acero, ni a los agricultores españoles, ni a ningún otro sector. Los estás perjudicando", ha dicho Feijóo.

En cuanto a la sintonía que ha mostrado Vox con Trump, el líder del PP ha indicado que "cuando uno no defiende a España no se puede considerar un patriota".

