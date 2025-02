Incertidumbre en Europa por su posible papel secundario en las negociaciones de paz por Ucrania: "Si no es Bruselas... será Moscú"

La ciudad de Múnich (Baviera, Alemania) acoge este fin de semana la 61.ª edición de la Conferencia de Seguridad (MCS) centrada principalmente en la guerra entre Rusia y Ucrania, más concretamente en las negociaciones de paz que ha comenzado Donald Trump con los presidentes Vladimir Putin y Volodímir Zelenski .

En la reunión celebrada esta tarde en la ciudad alemana se han tratado de encauzar las negociaciones con Estados Unidos, y ahí han estado los ministros de exteriores de cinco grandes socios europeos, incluida España, los cuales se han reunido con el enviado de Trump para conocer su visión del plan de paz en Ucrania.

Posturas distantes y deberes de Trump a Europa

Las posturas, por ahora, todavía son distantes, y por esa razón varias capitales europeas han recibido un documento en el que Estados Unidos les pide propuestas concretas . Antes de dar a Europa un papel en las negociaciones de paz, Trump quiere saber qué aportará a cambio, y por eso ha enviado un cuestionario a varios países con ciertas preguntas: como por ejemplo, datos sobre los equipos militares disponibles y cuántos soldados podría desplegar; pero también propuestas sobre cómo sería un acuerdo de seguridad liderado por Europa durante la postguerra. En Múnich, los nervios son palpables.

Durante la jornada de este sábado reinaba la incertidumbre, y es que los europeos han insistido en que quieren tener su protagonismo en las negociaciones de paz. "Vamos a estar apoyando una opción de paz justa y duradera", decía el ministro de exteriores español José Manuel Albares.

Estados Unidos no deja clara la participación de Europa

Estados Unidos sigue insistiendo en ser 'él' el encargado de llevar el mando total de las negociaciones de paz, y de momento no quiere confirmar si Europa será un actor principal, o por el contrario tendrá un papel secundario y apenas podrá participar recibiendo las informaciones de los acuerdos. Una sensación que inquieta a los dirigentes comunitarios, los cuales esperan una cascada de reuniones de alto nivel liderada por el francés Emmanuel Macron. Una fuente comunitaria ha confirmado a Antena 3 Noticias que " estamos en uno de los momentos más decisivos para el futuro de Europa ".

EE.UU 'manda', pero los soldados serían europeos

Keith Kellogg ha sido el hombre elegido por Trump para Ucrania, o más bien, ha sido el encargado de decir a los europeos que su puesto en la mesa de negociación no está garantizado. Por contra, también ha avisado de que serán los soldados de Europa -y no los americanos- los que tendrán que desplegarse en Ucrania para verificar el posible alto el fuego. "¿Qué pasará si son atacadas?", decía el primer ministro sueco. En cuanto al secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, está más que alineado con Donald Trump: "Tienen que dejar de quejarse", respondió a los líderes europeos que cuestionaban su 'entrada' o no a las negociaciones de paz.

Zelenski avisa: "Si no es Bruselas... será Moscú"

Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, ha dejado constancia de que la posible solución de paz no puede 'dejarse' solo en manos de Trump y Putin: "Pueden discutir lo que quieran pero no se tomará una decisión si nosotros no estamos de acuerdo". "Si no es Bruselas, será Moscú. Es vuestra gran decisión", avisó. Además, Europa ha querido responder al vicepresidente estadounidense que no aceptarán "lecciones desde fuera".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com