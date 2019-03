"El estado de salud de mi padre es muy grave y tememos por su vida"

Elia Muñoz Zaldívar, hija de Julián Muñoz ha asegurado a Espejo Público que están muy "preocupados porque su estado es muy grave y tememos por su vida, por eso pedimos que se le haga caso a esos informes médicos". La hija del exalcalde de Marbella se lamenta de que no se haga caso a los citados informes. "Toma 17 pastillas diarias y necesita salir porque se va a morir en la prisión".

Sobre el posible trato discriminatorio entre Julián Muñoz y Maite Zaldívar, sus padres, a los que no se les ha permitido salir todavía de prisión, y el de Isabel Pantoja, que ya ha disfrutado de varios, Elia no ha querido valorarlo. "No quiero hablar de trato de favor supongo que las cosas se tratarán de forma diferente en un centro penitenciario o en otro. No me preocupa, solo me preocupa que ellos estén fuera, nos hacen falta y no quiero que me llamen de la cárcel diciendo que se ha muerto", afirma