"No espero nada de José Bretón ni de sus familiares"

La abogada de la madre de los pequeños Ruth y José ha hablado en exclusiva con Espejo Público sin pelos en la lengua. No espera gran cosa de la declaración de los familiares de José Bretón ni del propio padre de los pequeños. "No tengo ningún tipo de esperanza en la colaboración de Bretón y su familia para conocer dónde se encuentren los niños o qué haya hecho el padre con los mismos. A ellos sólo les interesa apoyar a Bretón aunque para ello tengan que omitir o mentir", ha asegurado.



En cuanto a su valoración sobre la investigación del caso, Reposo afirma sentirse satisfecha por cómo se ha desarrollado. "En muchos años de ejercicio no he visto jamás un trabajo mejor, apoyado por un exhaustivo trabajo policial tan profesional que únicamente me caben alabanzas al mismo, y también la ayuda desinteresada de tantas personas que ayudan y están en la investigación por puro altruismo".

La abogada de Ruth no se muerde la lengua a la hora de valorar la actitud de José Bretón "Él no va a decir nada de lo que haya hecho con Ruth y José. Se mantendrá en su postura de siempre, pero nada de ello afecta ya a Ruth. Él ya ha consumado su venganza, y nada de lo diga o haga va a alterar ya a Ruth, y por lo tanto mi postura es de completa frialdad e indiferencia sobre su declaración. José Bretón ya no le puede hacer más daño a Ruth porque no cabe. De él no espera nada, ni yo tampoco".

Por último, Reposo Carrero ha definido a José Bretón como una persona "sin escrúpulos. Perpetúa su venganza con su silencio y así seguirá porque no tiene límites. Bretón ha actuado y sigue haciéndolo por venganza hacia su mujer, y por celos".