Esperanza Aguirre: "El PSOE de Sánchez se ha convertido en la secta de Sánchez"

Para Esperanza Aguirre, el último movimiento del PSOE de expulsar a Nicolás Redondo del partido, es "increíble". La expresidenta popular de la Comunidad de Madrid cree que en esa decisión ha habido varias cosas "increíbles, primeroque te expulsen y que te enteres en una comida con Leguina a la que se unió Aznar; segundo que no tengas derecho a hacer unas alegaciones y tercero y fundamental que lo que ha dicho Nicolás es que no está de acuerdo con la amnistía".

Aguirre cree que "el PSOE de Sánchez se ha convertido en la secta de Sánchez" y apunta que ella en algunas cosas no está de acuerdo con su partido "pero no se les ocurre expulsarme". La política añade: "claro, Leguina ahora ha votado a Feijóo, no me extraña, en vez de votar a una secta, la 'sanchista', pues vota a Feijóo y es que esto de la amnistía es el disparate más grande que uno pueda imaginar".

Profundiza Aguirre en el tema central del debate político actual. "Dicen que es para arreglar el encaje de Cataluña, el problema de Cataluña, pero bueno si les das una amnistía, ya lo han dicho ellos, lo van a volver a hacer y encima has quitado el delito de sedición, ya no podrán ser penalizados por ello y después de la amnistía viene el referéndum y qué van a decir, pues lo mismo que ahora: 'Donde hemos dicho digo decimos Diego porque ahí están todas las declaraciones de los socialistas, incluida la vicepresidenta Carmen Calvo o el propio Sánchez... y ahora a quién se le ocurre criticarlo lo expulsan del partido" reprocha Aguirre.

Preguntada por el acto convocado por Alberto Núñez Feijóo la expresidenta ha explicado que se trata de un acto en el que el líder del PP "quiere hablar de la propuesta de los pactos de estado y de la igualdad ante la ley de todos los españoles y lo quiere hacer en la calle". Además por las voces que comparan la convocatoria con la foto de Colón, Aguirre asegura: "La foto de Colón fue el éxito más grande que el centro derecha tuvo en la pasada legislatura. ¿Por qué? pues porque el relator internacional que habían decidido poner en esa mesa en la que Cataluña y España se iban a sentar de igual a igual lo tuvieron que retirar y la prueba de que fue un exitazo es que toda la izquierda y todos sus seguidores mediáticos lo han puesto como si hubiésemos cometido algún crimen".

Además ha criticado las palabras de Isabel Rodríguez: "La señora portavoz del Gobierno, desde la tribuna del Consejo de Ministros, ha dicho que Aznar es un golpista porque ha llamado a la movilización, pero bueno ¿cómo se puede decir eso?, ¿ya no hay derecho de manifestación en España? ¿Y la libertad de expresión vamos a tener o no? Es que esto es una locura".