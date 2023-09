Joaquín Leguina: "He votado a Feijóo porque estoy a favor de la Constitución"

Joaquín Leguina, expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, no esconde el rechazo que le produce la "deriva peligrosa" que ha tomado el PSOE en los últimos años y se encarga de demostrarlo cada vez que puede.

Esta mañana lo ha vuelto a hacer en Espejo Público donde, entre otras cosas, ha asegurado que votó al PP el pasado 23J: "He votado a Feijóo porque estoy a favor de la Constitución".

"Me han quitado la militancia y, por tanto, la obligación de votar al PSOE y he votado a la mejor opción o a la que me parecía menos mala", ha abundado. "El espíritu de la Constitución, que es el de la reconciliación nacional, hay que mantenerlo".

Sobre el "peligro" que, según algunos socialistas, supondría un Gobierno del PP y Vox, Leguina ha defendido que el verdadero peligro viene de los separatistas con los que Pedro Sánchez "se acuesta".

"Hay que protestar"

El expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, asimismo, ha defendido el acto del PP contra la amnistía: "Hay que protestar antes de que te den el estacazo".

"Carles Puigdemont representa el 1% de los votos y, además, la ruptura con la Constitución y la rebelión contra la democracia; no habría que hablar con él", ha señalado en referencia las negociaciones del PSOE y Sumar con Junts.

Cuestionado sobre las supuestas críticas veladas de Patxi López a Felipe González por las últimas declaraciones de éste, el expresidente de la CAM no se ha mordido la lengua: "No sé qué tiene (Patxi López) en la cabeza o si tiene algo".

Leguina, por último, ha pedido al PSOE que considere la repetición de elecciones "porque si siguen hacia adelante van a atropellar la Constitución y al Tribunal Constitucional, que ya han invadido".

El Supremo estudia los indultos

Al mismo tiempo que Leguina hablaba en Espejo Público, el Tribunal Supremo iniciaba la deliberación de los recursos de PP, Vox y Ciudadanos contra los indultos concedidos a los líderes independentistas catalanes hace ya dos años. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo comenzará con los indultos al exdiputado catalán y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y al expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, informa Efe.

Esta primera deliberación llega con el debate por la amnistía en auge tras la movilización anunciada por el PP en Madrid para protestar contra la amnistía el 24 de septiembre, en vísperas de la sesión de investidura de Feijóo en el Congreso y después de que Aznar instara en un acto a una respuesta cívica de la sociedad española.