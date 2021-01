El padre de la joven de 12 años que habría propinado una paliza a una compañera de instituto en Aracena: "Quería defenderse"

Una alumna de 12 años de un instituto de Aracena acaba en el hospital tras la supuesta paliza de una compañera. Espejo Público ha hablado con el padre de la presunta agresora.

La versión de los hechos del centro choca con la de los familiares de la supuesta agresora, que defienden que su hija no fue la única que agredió durante la pelea.

"Mi hija quería defenderse hablando mutuamente. Al final llegaron a las manos", cuenta Pedro, padre de la supuesta agresora.

De acuerdo a sus declaraciones, su hija se dirigió a la víctima para disculparse por enfrentamientos pasados, a lo que respondió negando su perdón.

A partir de ahí, empezó la pelea entre ambas alumnas. "La chica empezó a levantarle la voz a mi hija. Le levantó la mano, mi hija lo paró y le soltó un guantazo", continúa.

A su argumento se suma el de la madre, quien justifica que se peleen entre ellas "porque son niñas".

Supuestamente, la pelea se inició porque la presunta agresora consideró que la víctima se estaba riendo de ella.

"No es justo que sólo tachen a la mía. La tuve que llevar anoche a urgencias porque le dio un ataque de ansiedad", cuenta la madre, quien confiesa que su hija está desconcertada por la viralización de los hechos .

"'¿A quién he matado, mamá? Estoy saliendo por la tele. Yo le he pegado a ella pero ella también me ha pegado a mí'", le imita.

Además, el padre asegura que su hija ha sido tachada en muchas ocasiones por ser la sobrina del asesino de Laura Luelmo.

Espejo Público ha hablado esta mañana con Pedro, quien explica que la pelea venía de enfrentamientos previos.

"Empezó a señalar a mi hija porque se estaba echando una foto con otra compañera. Mi hija se dirigió hacia ella para pedirle disculpas por temas anteriores y ahí empezó", cuenta el padre.

Además, añade que la madre de la víctima le ha contado que su hija únicamente tiene "un chichón en la frente, que ya está en casa y que el lunes va al colegio", por lo que añade que "se han sacado las cosas de contexto".

"Al fin y al cabo, fueron agredidas ambas partes", concluye.

