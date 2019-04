Una española atacada salvajemente en China cuando regresaba a España

Es enfermera y posiblemente eso le salvó la vida. Cuando Irene esperaba el avión para regresar a España, un extraño la atacó violentamente con un machete y, de no ser por sus conocimientos médicos quizá no habría sobrevivido. "Mi marido había ido a ver la puerta por la que debíamos embarcar y no vió el ataque, cuando oyó mis gritos y regresó yo le dije cómo me tenía que hacer el torniquete".

Irene fue trasladada a un hospital y operada con éxito, aunque su estado sigue siendo grave. "La embajada se ha portado muy bien, pero me gustaría poder regresar a España lo antes posible", reclama telefónicamente a Espejo Público.

Mariano, su marido, se ha lamentado de que nadie en el aeropuerto la ayudara. "La gente le grababa vídeos y nadie la ayudaba. Ella pedía ayuda, pero nada".