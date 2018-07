Enrique Quemada: "Es más fácil comprar una empresa que crearla"

Enrique Quemada es consejero delegado de One to One, una entidad especializada en asesorar sobre fusiones y adquisiciones de empresas. Ha escrito un libro llamado "¿Puedo comprar una empresa?", y en él, nos cuenta que ahora mismo es más fácil comprar una empresa que crear una nueva.

Asegura que comprar una empresa nos puede salir gratis ya que muchas de ellas tienen una gran deuda. Recomienda a los más jóvenes que "entren en el circuito" y que si no pueden, que viajen y estudien.

Aconseja que para lanzar una empresa hay que hacerlo de "lo que sabes y de lo que te gusta". Sin duda, se trata de un libro que nos ayudará a tener grandes ideas de cara al mercado laboral.