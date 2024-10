El enfado de Juan con los servicios de rescate que no han sacado a su padre del garaje donde se refugió de la DANA: "Le estoy haciendo el p... trabajo"

Juan no sabe nada de su padre, que se encuentra en Paiporta (Valencia). Lo que sí sabe es que cuando comenzó la DANAse refugió en un garaje junto a otros 10 vecinos. La zona está anegada y nadie ha podido acceder a este garaje por las malas condiciones. Juan quiere facilitar el trabajo a los profesionales para que puedan encontrar a su padre. El garaje está ubicado en la calle Valencia 4ºB. La última vez que habló con su padre fue el martes a las 19,50. A partir de entonces, el silencio.

Cuando Juan llama a los servicios de emergencia pidiendo ayuda le dicen que están desbordados y no pueden atender en este momento su petición. Ha intentado hacer todo lo que estaba en sus manos para llegar a su padre. Hasta ir caminando con un hermano hasta la localización, pero se necesita drenar la zona y entrar allí no es posible.

Hay voluntarios que se han ofrecido a ayudarles con bombas de extracción pero en ese momento los efectivos de emergencia no dejan pasar a las empresas privadas. "Yo he accedido y he llegado hasta el garaje", apunta. Juan hace una petición desesperada en busca de ayuda: "Si alguien puede hacer algo por humanidad que vayan allí ya". A este hijo preocupado le da mucha rabia que haya gente que esté intentando ayudar y no les dejen pasar.

"Lo último que mi padre le dijo a mi madre es que estaba en el techo de un vehículo"

A las 19,50 horas cuando su padre habló con su madre le dijo que se encontraba subido en el techo de un vehículo. Sabe que en esa zona hay algún vecino de origen ucraniano que sí que se salvó. Denuncia que hay un cuartel de la Guardia Civil que está a 50 metros del lugar donde está su padre. Ha avisado varias veces pero nadie ha acudido en su rescate.

"Les estoy ayudando a hacer el puto trabajo y no es de recibo que no hayan ido ¿Somos ciudadanos de diferente nivel cada uno?, se pregunta. En sus intentos por rescatar a su padre, Juan también ha llamado al 062 , un teléfono en el que no terminan de ayudarle.

No tiene esperanza de encontrar a su padre con vida. Y dice, emocionado, que si tenía alguna, se ha truncado porque el tiempo corre en contra. No ve posible que su padre y sus acompañantes hayan sobrevivido porque "eso es un garaje, una ratonera, si hubiera una bolsa de aire el tiempo ya corre en contra", lamenta.