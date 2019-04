Encuentran comprometedoras imágenes de Asunta en el teléfono de Rosario Porto

Una menor de edad víctima de asesinato en actitudes nada apropiadas para una niña de su edad. Son fotografías, material excesivamente sensible para su emisión, halladas al analizar el teléfono móvil de su madre, Rosario Porto. Vestida de bailarina, maquillada como una adulta, con medias de red y un top, pero no es sólo su vestimenta, sino las poses, las posturas de la niña, tan atrevidas que han impresionado incluso a los investigadores. Son los alarmantes resultados del análisis del teléfono móvil de Rosario Porto al que ha tenido acceso Espejo Público. Estas instantáneas en el teléfono de Rosari se encontraban borradas y han sido recuperadas por los investigadores.

José Luis Gutiérrez Arangurez, abogado de Rosario Porto se ha mostrado "estupefacto" con estos detalles, según ha declarado a Espejo Público. "Me encuentro estupefacto por esta información y todavía no puedo formarme una opinión pues no he hablado con Rosario. Lo que creo es que se intenta caldear de nuevo el ambiente ahora que las aguas estaban tranquilas". Aranguren, en cualquier caso, afirma que se trata de imágenes "descontextualizadas". "Además no veo la relación de esas fotografías con la investigación de un juicio", asegura. "No se por qué aparecen ahora y por qué no se dice cuál es la relación de las mismas con los hechos", sentencia.