De empresario de éxito a vivir en una caravana y sin trabajo

HISTORIAS DE LA CRISIS

Hay mucha gente que no llega ni de lejos a ese salario medio. Uno de esos es Mario Antonio. Antes de la crisis tenía una vida normal, pero las cosas se torcieron. Ahora vive en una auto-caravana sin luz ni agua corriente desde hace 5 años y recogiendo chatarra. "me embargaron porque no pude hacer frente a unos pagos ya que a mí tampoco me pagaron las personas que me debían dinero". No pide dinero, solo un trabajo.