Emotiva carta de la Madre de Malén el día de sus 16 cumpleaños

A pesar de las batidas de búsqueda y de la investigación de la Guardia Civil que sigue abierta, nadie sabe dónde está la joven ni qué pudo ocurrir. Malen acaba de cumplir 16 años y su madre, Natalia, se niega a que su caso caiga en el olvido. Por eso nos ha hecho llegar esta carta.

"Mi hija Malen Zoé Ortiz Rodríguez cumple 16 años. Cada día que pasa es muy duro sin tener noticias de mi niña, pero este en especial aún más. Lleva desaparecida once interminables meses y no quiero que este cumpleaños pase como si mi hija no existiese. Me he tomado el atrevimiento de mandar este mensaje a los medios, porque quiero que ella sepa, esté donde esté, lo importante que es para todos los que la llevamos en el corazón y que la necesitamos para seguir viviendo.

Sólo una palabra tuya hija bastaría para devolverme a la vida, porque esta negra incertidumbre no hace más que matarme un poco día a día. No voy a dejar de honrarla, no dejaré que caiga en el olvido. Se me acabó la paciencia. Se me terminó el tiempo para tener respuestas y no voy a descansar hasta saber que pasó ese maldito día 2 de diciembre. Te amo y te abrazo allí donde estés mi princesa".