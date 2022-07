Emiliano García- Page, sobre la ley de memoria democrática: "Es obsceno que Bildu quiera escribir la historia"

Emiliano García- Page, presidente de Castilla-La Mancha y secretario regional del PSOE, cree que estamos en un momento de crisis y considera que el Debate del Estado de la Nación fue más útil para la ciudadanía que otros muchos que hemos tenido y "más que hacer balance de los últimos años ha habido un planteamiento de qué hacer en los próximos meses".

Pone de relieve que en el discurso de Sánchez no se ha abogado por hacer recortes. "En mi tierra los recortes además de generar injusticia agravaron la situación económica", mantiene. Celebra además que en el debate no se cruzara el tema de la corrupción, protagonista de los últimos debates parlamentarios en los últimos años.

Ve en positivo que se debata sobre cómo repartir el coste de la crisis y de quién debe hacerlo. Señala García- Page que "en momentos de crisis es inevitable que las grandes mayorías junten fuerzas y hoy están más lejos los posibles acuerdos que antes de ayer". Eso le preocupa porque "hay muchas cosas sobre las que se puede pelear pero hay otras en las que se puede mantener diálogo y llegar a consensos".

Señala que en Europa se ha luchado porque hubiera una respuesta en positivo con financiación a la situación económica generada por el Covid que habría que intentar ampliar y prolongar los fondos porque ahora se suma la guerra energética. "Si somos incapaces de poner fin al rumbo de la inflación probablemente ninguna previsión va a quedar viva".

Ve una determinación a querer sacar los presupuestos adelante. "De Podemos nunca he pensado que tengan ganas de salirse del Gobierno porque no se van a ver en otra y no creo que haya riesgo de ruptura aunque sí ruido infernal o absurdo pero se está preparando el terreno para una aprobación de los presupuestos generales del estado del año que viene", establece.

El presidente de Castilla- La Mancha advierte que durante años nos van a estar llegando fondos europeos y viviremos una especie de espejismo porque estará entrando dinero que tiene que ir de una manera finalista a determinadas cosas y no sirve para arreglar problemas estructurales. "Va a haber liquidez y dinero pero hay que tener prudencia porque la situación nos obliga a planteamientos restrictivos con mesura y sabiendo a quién y de qué manera se restringe".

Sobre el apoyo de Bildu a la Ley de Memoria Democrática que ha generado muchas tensiones, cree que tiene "un punto de obscenidad política que una formación como Bildu quiera escribir la historia cuando realmente lo que quisiéramos todos y no podemos es olvidar la miseria de un comportamiento político en el pasado".