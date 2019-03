Elsa y su familia viven de forma muy precaria con solo 400 € al mes

Elsa Carmona tiene 39 años y es vecina de Vallecas. su vida, a consecuencia de la crisis, ha cambiado por completo, en los últimos dos años no ha conseguido trabajar ni un solo mes seguido. "La jubilación de mi padre y mi suegra es de lo que vivimos". Así es como tiran Elsa y los suyos. Ellos son el reflejo de lo que viven muchas familias en España. Por eso la revista The economis se fijó en ella. En su caso, su familia se ha visto obligada a acudir a bancos de alimentos para que a sus hijos no les faltara comida.

Sus hijos y el futuro de estos es lo que más le preocupa a esta madre. Elsa es una mujer valiente, y fuerte y tiene claro como puede terminar si la situación no cambia. "Soy optimista y realista y todo ello me hace pensar que no, que esto se va a alargar y que en el mejor de los casos, tenga que entregar micasa y vivir con mi madre".