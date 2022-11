Elías Bendodo: "El Gobierno nunca nunca quiso pactar con el PP la reforma del CGPJ"

Señala Elías Bendodo, coordinador general del PP, que se constata que hay poca agilidad en el reparto de fondos europeos a las comunidades autónomas. Considera además que falta transparencia y cogobernanza. Recuerda que en su paso por la Junta de Andalucía solicitaban al Ejecutivo más dinero para las desaladoras y desde el Gobierno les respondían que no tenían previstas esas inversiones y no había fluidez en las conversaciones. "Hablábamos con otras comunidades que se aquejaban del reparto de los fondos europeos", apunta.

Sobre el dato del paro del mes de octubre señala que "estamos terminando los últimos coletazos de un buen verano turístico. Establece que desde hace poco tiempo los contratos temporales ya no cuentan como desempleados pero pide "que no se lancen las campanas al vuelo". "El cambio que se hizo de transformar los temporales y que ya no cuenten como desempleados influye y en verano hay mucho de este tipo de contrato".

La reforma del delito de sedición: "El mayor atropello de la historia de la democracia"

Mantiene que el delito de sedición que quiere reformar el Gobierno es el mayor atropello de la historia democrática de nuestro país. "Negociar la reducción de la pena del delito de sedición con los que han cometido ese delito no se entiende".

"Sánchez está desnudo y no hay nadie que le diga nada, alguien debería decírselo porque está tomando decisiones que la gente no entenderá ni aceptará". Mantiene que no se puede pactar la historia de España con los que quisieron romperla, ni releer la historia con los herederos de ETA.

Cree que el Gobierno ha actuado con mala fe y ha habido una división interna. "El patrimonio más importante de un político es la palabra y Sánchez faltó a la palabra. El Gobierno nunca nunca tuvo la intención de llegar a un acuerdo con el PP porque sus socios se lo impiden y dentro del Gobierno había división", mantiene.

Apunta Bendodo que esa negociación se puede retomar si el Gobierno confirma por escrito que no tiene intención de reformar el delito de sedición: "Si es así esta misma tarde retomamos las negociaciones sin ninguna duda".