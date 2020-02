Marta Mora Rillo, sobre las mascarillas: "A causa de la psicosis que hay con las mascarillas hay pacientes que las necesitan y no tienen"

Marta Mora Rillo, doctora especialista en enfermedades infecciosas, ha comentado en Espejo Público diversos temas relacionados con el coronavirus. Sobre las marcarillas, la doctora comenta que solamente las tienen que llevar los profesionales sanitarios cuando realicen ciertas intervenciones cerca del paciente y las personas que están infectadas. "Tenemos que prevenir a nuestros profesionales sanitarios y evitar que los pacientes infecten a otros. A causa de la psicosis que hay con las mascarillas hay pacientes que las necesitan y no tienen", decía.

Recomienda no ir a urgencias y acudir a las salas de espera si sienten síntomas propios del virus o si se ha viajado a lugares de riesgo. Mora Rillo: "Está bien comparar esta nueva enfermedad con la gripe porque la vía de transmisión es la misma, pero a nivel poblacional es totalmente distinta porque no tenemos personas que previamente hayan pasado la gripe o puedan estar inmunizadas para este tipo de virus, la gripe estacional no toda la población es susceptible a tenerla, pero para este virus toda la población es susceptible porque no la hemos pasado".

Explica que las personas mayores o con patologías previas son las que tienen mayor riesgo. Por otro lado, considera que le debemos mucho a China porque hicieron el "esfuerzo brutal" de contención de cerrar a millones de habitantes y "nos ha dado tiempo al resto del mundo para prepararnos mejor". Comenta que lo que nos ha permitido que haya tantos infectados en China es que hoy sabemos que el 80% de los pacientes son de enfermedad leve incluso más leve que la gripe que ya conocemos.

También, ha aprovechado para pedir que por favor los medios no utilicen vídeos e imágenes de archivo de otras enfermedades porque se produce una discordancia del mensaje.

