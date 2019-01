El ingeniero jefe del rescate de Julen: "Me siento abrumado y todavía adaptándome a la vida de antes"

Ángel García Vidal es el ingeniero jefe del operativo que rescató el cuerpo sin vida de Julen del pozo de Totalán (Málaga). Reconoce que ahora mismo aún está intentando adaptase a la vida que tenía antes del trágico suceso.

Confiesa que todo el equipo de rescate se había tomado el trabajo como si fuera el de su hijo. "Mantuvimos la esperanza hasta el final porque esa era la partida en la que se diseñó el rescate para poder acceder a un niño que estaba a 71 metros de profundidad", señala.

Asegura que las hipótesis sobre el lugar exacto donde estaba el niño eran varias. Tenían claro que a 71 metros existía un tapón y muy lejos del tapón no debería de estar el niño. "También podíamos pensar que el relleno de tierra estuviera hasta el final pero esta hipótesis no era válida porque no estaba relleno", destaca.