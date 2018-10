El enfado de Susanna Griso con un pasajero que se negó a sentarse con una mujer negra: "Es un racista de mierda"

INDIGNANTES IMÁGENES

La presentadora Susanna Griso no ha podido evitar indignarse tras ver las imágenes de un pasajero que en un vuelo de Ryanair se negó a compartir fila con una mujer de raza negra. La periodista no ha podido evitar mostrar su enfado: "Este sujeto es un capullo integral, no solo porque es un racista de mierda y le acusa de que no es de su país y no habla inglés. ¡Pero de qué va, xenófobo!", expresaba indignada. El pasajero racista ha sido duramente criticado, pero también la aerolínea, Ryanair, por no haberle expulsado tras su comportamiento inaceptable.