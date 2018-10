El encontronazo de Susanna Griso con el abogado del padre de Nadia: "Me tengo que reír por no llorar, su cliente nos utilizó"

TENSIÓN EN PLATÓ

El abogado de Fernando Blanco, el padre de la pequeña Nadia acusado de utilizar la enfermedad de su hija para estafar más de un millón de euros, ha visitado 'Espejo Público' para hablar de la situación procesal de su cliente. El letrado David Peña señala que cuando detuvieron al padre de la pequeña intentando cruzar la frontera de Francia en realidad no intentaba huir: "Iba en busca de información médica a Toulosse", destaca. El abogado ha intentado convencer al plató de la inocencia de su cliente. "¿Si todos ustedes sabían que esos hospitales no existían cómo narices hicieron donaciones?", les reprochaba a Susanna Griso y los colaboradores. La presentadora señala que lo peor de esta estafa es el daño moral que le han hecho a la menor. "Me tengo que reír por no llorar, su cliente nos utilizó", señalaba.