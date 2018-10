Así empezaron las mentiras de los padres de Nadia en televisión: "Me dijo que tenía un tumor en fase terminal y se moría"

Zúñiga se siente estafada por estos padres y recuerda cómo redoblaron los esfuerzos para dar lástima en su discurso. "Un día me llama Fernando y me pide discreción. Me dice que le han descubierto un tumor de páncreas y está en fase semiterminal, que si él se moría se moriría la niña", destaca Isabel Zúñiga, productora de Atresmedia.

"Marga estaba perfectamente enterada de las mentiras", asegura. Lamenta cómo estos padres usaron a los medios de comunicación para conseguir fondos: "Se han cargado el prestigio de mucha gente".