El director del instituto donde trabajaba Laura Luelmo: "Los compañeros dicen que le gustaba dar paseos pero no se alejaba mucho del pueblo"

La joven desaparecida en Huelva (El Campillo), Laura Luelmo, llevaba cuatro días trabajando en el Instituto de Nerva (Huelva) situado a escasos kilómetros del pueblo en el que residía. El director del centro educativo señala que el peor día para los docentes fue el viernes. "El jueves comenzamos a decir que estaría enferma y ya avisaría. Por la tarde la ausencia era más manifiesta porque no atendía a la familia ni a la compañera que le alquiló la casa. El viernes fue un día malo para el profesorado porque hubo muchos nervios y estamos en una etapa decisiva para el fin de curso con evaluaciones", señalaba el docente.

"Le gustaba dar paseos pero mucho no se había alejadod el pueblo"

Tanto algunos profesores como padres de alumnos han colaborado en las tareas de rescate. Pese a que esta joven zamorana de 26 años tan sólo llevaba 4 días con ellos, se había hecho querer. El director reconoce que en tan poco tiempo tan solo había tenido ocasión de tomarse un par de cafés con ella y tener alguna charla en la sala de profesores. No notaron nada raro, hasta su desaparición "todo era estupendo": "No hubo pistas de nada sospechoso, no tuvo enfrentamientos con alumnos ni profesores", manifiesta.

Asegura que Laura vivía en una zona de El Campillo "un tanto alejada". "Algunos compañeros dicen que le gustaba dar paseos y que mucho no se habría alejado del pueblo", señala.