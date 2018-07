El catedrático que avala a Cifuentes en la Rey Juan Carlos no era director del máster cuando ella lo cursó

Raquel Ejerique, la periodista de Eldiario.es, que destapó la supuesta manipulación de las notas del máster de Cristina Cifuentes, denuncia que el catedrático que avaló a Cifuentes por su máster no era el mismo que lo dirigía cuando lo cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid. Asegura que en 2012 la directora del máster era Cecilia Posada. "Casualmente esta directora es una de las firmantes del acta del trabajo fin de máster de Cristina Cifuentes. Un trabajo que ella ha dicho que no va a presentar y creo que es porque no lo tiene", señala Ejerique.

"Si Cifuentes quiere despejar las dudas tiene que presentar las actas de cambio de nota, porque una nota no se cambie tres años después con un mail, y no el trabajo de fin de máster, sino el papelito que le dieron en secretaría cuando fue a entregarlo", destaca la periodista.

Considera que el rector de la Universidad, Javier Ramos, ha cometido "el error de comparecer en público sin tener todos los datos". "Si la Universidad no es capaz de rastrear informáticamente el expediente de una alumna, no lo puede hacer nadie".