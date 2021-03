'El melillero', antes de atacar a su exnovia con ácido: "Te voy a destrozar esa cara bonita que tienes"

La investigación apunta a que este último arrestado sería el presunto autor material del ataque y, por tanto, la persona que supuestamente lanzó el bote con ácido sulfúrico al 98% de pureza, causando gravísimas quemaduras a las dos jóvenes.

Espejo Público ha accedió a la declaración de la otra víctima de ese ataque. En ese coche iba Sandra, exnovia del detenido con su amiga Cristina. En su declaración Cristina relata no solo el ataque en el que acabaron abrasadas por el ácido, sino las amenazas de los días previos.

Cuenta que su amiga Sandra fue a recogerle a casa con el coche para ir al supermercado. Cuando iban por la calle vio el coche que suele usar el exnovio de Sandra. Él iba al volante. Puso su ventanilla a la altura del vehículo de las mujeres y les arrojó el ácido: "Me quemaba mucho, tanto que me tiré del coche en marcha y escuché cómo se estrellaba el vehículo. Yo me estaba quemando viva, Sandra y yo comenzamos a desnudarnos porque ardía, era muy doloroso", recuerda.

Señala también Cristina que días antes en una gasolinera de Torremolinos 'el melillero' las increpó con la siguiente amenaza: "Os voy a matar, juro por mi hijo que te voy a hundir la vida. Te voy a destrozar esa cara bonita que tienes".

