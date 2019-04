El abogado de la madre de Diana Quer anuncia acciones legales contra informaciones no contrastadas

Un día más seguimos sin noticias de la joven Diana Quer y en Espejo público hemos hablado con Pedro de Bernardo, abogado y portavoz de Diana López quien se ha mostrado tremendamente enfadado tras las últimas informaciones que aseguraban, por un lado, que Diana y su hija discutieron la noche que la joven desapareció y por otra que los investigadores ya tienen un perfil de los sospechosos en la desaparición.

"Me he puesto en comunicación con el grupo de investigación de A Pobra y me ha desmentido cualquier información que se esté dando que afecte al contenido de la misma. Cuidado con la información que se ofrezca. Es una información falsa e inventada".

De Bernardo asegura que va emprender acciones legales contra quien no "contraste" su información. "A partir de este momento se ejercerá cualquier acción judicial en contra de quien facilite información que no esté debidamente contrastada. Y no puede haberla porque el grupo de investigación no facilita ningún tipo de información. Esa información es falsa de toda falsedad".