Del Ejército salen más soldados de los que entran, los jóvenes no están interesados: "Buscan un trabajo fijo, una oposición, o convertirse en 'youtubers'"

Los 116.739 militares que hay actualmente en activo suponen la segunda cifra más baja desde 2007. Abandonan más soldados de los que entran. Según la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) se necesitan actualmente 20.000 soldados en el Ejército, pero se está muy lejos de alcanzar esa cifra.

¿Incentivos suficientes o crisis de patriotismo?

Faltan atractivos para que los jóvenes se decanten por la exigente profesión de militar. Los sueldos es el principal obstáculo. Un soldado sin destino gana 1.096 euros netos al mes. En su día a día, entran entrenamientos, guardias, maniobras y una total disponibilidad. Un sacrificio y una dedicación considerables, que hoy en día no muchos están dispuestos a llevar a cabo, y menos a cualquier precio.

David Morenas, cabo en la Reserva de Especial Disponibilidad (RED), tiene 48 años. Insiste en que ve poca vocación entre los jóvenes: "Buscan un trabajo fijo, una oposición o bien convertirse en youtubers, directamente", apunta. El patriotismo parece estar en crisis, según él.

El precipicio de pasar a la reserva

"Es comprensible que no quieran acercarse a las Fuerzas Armadas, porque no encuentran en ellas una propuesta de futuro", dice. Hace tres años que David salió del Ejército, con 45 años. La edad en la que todos los militares y marineros deben abandonar el servicio activo. Se ha tenido que reinventar. Es experto en ciberseguridad y ha creado su propia empresa. Es director de operaciones en RCC Advisory. Pero su caso es excepcional. Insiste en que muchos de sus compañeros lo están pasando mal. Cuando los soldados pasan a la reserva, reciben una asignación de 725 euros mensuales, una cantidad que no les permite llegar a fin de mes.

Encontrar un trabajo no es fácil con 45 años, y además mucha de la formación que reciben como militares no se convalida en el ámbito civil. Hay casos dramáticos, como el de Víctor Aguarón. Es cabo, reservista de especial disponibilidad. Tiene 48 años y está en paro. No encuentra trabajo y no entiende por qué el Ejército prescinde de los soldados tan pronto. "En la Guardia Civil y en la Policía Nacional no ocurre esto. No entendemos por qué el Ejército es diferente".

Yo veo a compañeros policías trabajando con más de cincuenta años. ¿Ellos son válidos y nosotros no?, apostilla. Critica que se prescinda de soldados "con experiencia" para formar a jóvenes de dieciocho años. "El dinero que se invierte en ellos podría tener otro destino", nos dice. Muchos de los jóvenes que ahora entran en el Ejército lo utilizan como rampa para acabar en otro cuerpo, como la Benemérita o la Policía Nacional. Ese es también otro de los motivos fundamentales de abandono, asegura Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería (ATME). Este colectivo ha convocado una manifestación para el próximo 26 de abril, frente al Ministerio de Defensa para pedir cambios en la carrera militar. Piden mejoras salariales y una nueva ley integral para dar respuesta a un Ejército que está dentro de una Europa que está movilizando miles de millones para la defensa.

