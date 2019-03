Edmundo, primer afectado por las preferentes que gana un juicio

A pesar de su malísima experiencia, Edmundo, un asturino afincado en la localidad gaditana de San Fernando, cree que ha tenido suerte. Marino mercante jubilado consiguió ahorrar 50.000 euros que puso a plazo fijo, al menos eso es lo que él creía. "Cuando ví los estractos del banco me dí cuenta de que venía reflejado como preferentes. Pregunté que qué era eso y me contestaron que no podía sacar el dinero".

Como en otros casos, nunca había oído hablar de preferentes. Se informó y reaccionó. "Les pedí que me enseñaran dónde yo había firmado ese cambio y no me lo presentaron, así que decidí poner una demanda". No le presentaron la documentación porque simplemente no existía. De hecho, una semana antes del juicio, el banco decidió claudicar. "No me dieron ninguna explicación. Me hicieron una llamada telefónica del delegado de zona diciéndome que me iban a devolver el dinero y que retirara la demanda. Mi abogado dijo que la demanda la retiraríamos cuando ellos me ingresaran el dinero".

La conclusión que saca es que alguien hizo lo que le dio la gana con su dinero y hasta hoy ninguna explicación. "Me han devuelto el dinero y que me dejen en paz. Lo hemos pasado muy mal porque era un dinero que yo tenía ahorrado ahí para comprar un barquito a mi mujer, que estaba muy ilusionada". Su esposa, Manoli, murió antes de conocer que les habían devuelto sus ahorros. Para Edmundo, esto es lo más imperdonable.