El economista John Müller explica el 'efecto del gato muerto' que afecta a la Bolsa tras la subida de aranceles de Donald Trump: "Seguirá ese comportamiento"

El periodista y experto económico John Müller se sienta en el plató de Espejo Público después de asegurar que tras la subida de aranceles anunciada por Donald Trump la economía mundial entrará en recesión.

Señala que ya incluso en EEUU existen fondos de inversión en los que está saliendo a relucir esa recesión. Advierte que no hay que guiarse por las oscilaciones de la bolsa para hacer una previsión económica porque "es más escandalosa de lo que luego pasa en los grandes números macroeconómicos". "Estas turbulencias en los mercados hacen que muchos ganen mucho dinero y otros se asusten y cambien sus posiciones". "Si uno se guía por las conclusiones de la bolsa saca conclusiones equivocadas", concluye.

Insiste el experto económico en que este golpe en la mesa de la administración Trump va a suponer la reorganización de la economía mundial. Establece que "normalmente muchos productos que recibimos tiene una decena de componentes que vienen de distintos países. Si cogemos un trozo de tela de Camboya y le ha subido el arancel y en otro componente de Canadá otro tanto por ciento.. si incorporas esos cambios a tu producto... al final se intentarán buscar los productos alternativos más baratos para fabricar su nueva cadena de valor". Para Müller, el problema de la Bolsa es que ahora mismo no sabe si Trump sabe lo que está haciendo.

¿Por qué las bolsas asiáticas no se han hundido esta madrugada?

Mantiene el economista que Trump ha privilegiado a Sudamérica con un arancel del 10% que se compensará con una devaluación de sus monedas que hará prevalecer el equilibrio pero ha castigado al sudeste asiático y a Japón que es un aliado y casi le ha hecho lo mismo que a Canadá y a México. También ha castigado a China que es el gran fabricante mundial".

Explica que si la bolsas asiáticas no se han hundido esta madrugada ha sido por el 'efecto del gato muerto'. "Las bolsas han rebotado, cuando tú tiras un gato muerto desde el tercer piso rebota. Como las bolsas no saben si Trump sabe lo que está haciendo mientras esa duda no se disipe seguirá este comportamiento".

Le llama la atención que no hayamos visto oposición de los liberales norteamericanos tratando de frenar este devenir económico: "los contrapoderes no han funcionado". "El Congreso se ha convertido en una alfombra y está aceptando que Trump apruebe leyes de emergencia para gobernar por decreto".

¿Cómo nos puede afectar la baja del precio del petróleo?

El precio del petróleo ha descendido en los últimos días, así como el Euribor. "El petróleo baja porque está aventurando una recesión global y ya se va ajustando el precio para que no sobre petróleo".

Advierte que esta crisis no es un mero asunto comercial. "Ayer veía que un fabricante de vinos ya cancelaba la exportación a EEUU. La economía española tiene una exposición relativamente baja al comercio con EEUU, otra cosa es que haya que pagar muchos royalties por empresas norteamericanas que tienen franquicias en España o que operan a través de franquicias".

"Trump quiere conseguir seguir siendo la moneda de referencia del mundo y al mismo tiempo devaluar el dólar"

Recuerda que Trump no ha metido en la balanza lo considerado como servicios: Google o Amazon... "Nosotros cada año pagamos la licencia por pagar Microsoft Office o Windows o tener cosas en la nube...los aranceles van a causar problemas monetarios y Trump quiere conseguir ser la cuadratura del círculo: seguir siendo la moneda referencia del mundo y al mismo tiempo devaluar el dólar".

"No tiene sentido ser la moneda de referencia del mundo si tú tienes una economía autárquica que no intercambia con el exterior: eso se va a caer".

Reproduce las palabras del gestor de fondos Howard Marks que ha dicho que lo peor que puede ocurrir es que el dólar pierda su lugar de preferencia para las personas que buscan una moneda de reserva. "Si esto pasa se le va a caer la estantería completa y va a brillar la enorme deuda que ha acumulado EEUU al tener la moneda de reserva del mundo y eso le da un plus para endeudarse". "Si aparecen alternativas como el euro como monedas refugio Trump meterá a su país en un problema enorme y China conseguirá adelantar a EEUU como primera economía de la tierra".

