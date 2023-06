Dudas tras la decisión de la Junta Electoral sobre las vacaciones y el voto por correo

Esta convocatoria electoral ha generado muchas dudas sobre quienes estarán obligados a comparecer en la mesa electoral y ya hay una respuesta concreta. La Junta Electoral Central ha despejado dudas en torno al voto por correo y la presencia en las mesas electorales.

¿Qué pasa con el voto por correo?

La Junta Electoral Central ha decidido de oficio, es decir, sin que se lo pida ningún partido, exigir el DNI a la hora de emitir el voto por correo. Es decir, cuando vayamos a correos a depositar nuestro sobre con nuestro voto tendremos que identificarnos. Y si no podemos ir, debemos dar una autorización escrita y una foto del DNI a quien acuda en nuestro lugar.

Para votar por correo hay que tener claras algunas fechas. Hasta el 13 de julio podemos solicitar el voto por correo. Esta solicitud se puede hacer de forma presencial o por internet. Una vez lo hayamos pedido, entre el 3 y 16 de julio nos llegará al domicilio que hayamos indicado toda la documentación. Es decir que si vamos a estar ya de vacaciones podemos pedir que nos envíen el voto por correo a la casa de la playa. Luego tenemos hasta el jueves 19 de julio para entregar el sobre con el voto en correos, esta vez es obligatorio presentar el D.N.I..

Motivos legales para no estar en la mesa electoral

Otra novedad consiste en ampliar las excusas o motivos legales para no estar en una mesa electoral el 23 de julio. La novedad es que se podrá exonerará a las personas que tengan contratado un viaje antes del 30 de mayo y les suponga un perjuicio perder ese viaje, podrán evitar estar ese día en una mesa electoral.

Para aclarar más dudas en "Espejo Público" hablamos con Julio Martínez Zahonero, juez de la Junta Electoral de Zona en Gijón, matiza que "lo que hace la Junta Electoral Central es fijar un supuesto y que luego serán las juntas las que valorarán la contratación de un viaje previo al conocimiento de la fecha electoral pero lo más importante es que el criterio principal es que las juntas electorales garanticen que las mesas se constituyan adecuadamente. Así que es un tema interpretativo. Al final es una decisión que tiene que adoptar la Junta Electoral de zona. Si alguien es citado a la mesa debe presentar su caso y se exonerarán con mayor flexibilidad estos casos. "Los viajes que están justificados por norma se pueden exonerar pero esto no es automático".

La gestión del voto por correo es otro tema que también preocupa a quienes van a estar desde principios de julio fuera de España. Una solución es ir a entregar el voto al consulado de la ciudad donde estamos en el caso de que tenga consulado. La opción en estas situaciones es autorizar a u otra persona a llevar nuestro voto a correos.

Consecuencias en el turismo

El sector turístico pide a la junta electoral central que sean claros porque hay muchas gente que tiene contratadas sus vacaciones desde hace mucho tiempo. Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, insiste en que es importante que se pueda eximir a esos turistas a no presentarse a la mesa electoral. De momento no se están registrando cancelaciones porque aún no se han notificados quién deberán estar en al mesa electoral pero las agencia de viaje ya están ofreciendo un seguro especial que cubre esta situación.