Dudas y consejos para esta campaña de la declaración de la renta

Desde nuestro programa hemos hablado con Paula Usera, responsanble del área fiscal de 'TaxDown', responde todas las dudas que los ciudadanos puedan tener.

¿Por qué hay diferencia de pagos en la declaración de la renta dependiendo de la Comunidad Autónoma?

"Esto al final es cuestión de cómo está estructurada la ley en España, la mitad del impuesto está cedido a las Comunidades Autónomas, entonces, son ellas mismas las que tienen derecho para legislar esto. Por eso el porcentaje que pagamos varía en función de dónde vivimos".

¿Cuáles son las comunidades dónde menos se paga?

"Madrid, por ejemplo, es una de ellas. Sin embargo Valencia o Cataluña son las comunidades donde más se paga dentro de España

El bizum cada vez se usa más, ¿tenemos que declarar el dinero de ellos a Hacienda? ¿y a partir de qué cantidad sería?

"Conceptualmente en el IRPF pagamos impuestos por lo que hemos ganado durante el año, si pagamos una cena y más tarde nos hacen un bizum devolviéndonos parte de esa cena, no hay que declararla porque no estamos ganando dinero por haber pagado una cena, sin embargo, si soy autónomo y facturo a través de bizum es un ingreso que se recibe como si me hubiesen pagado en efectivo o con tarjeta, ese tipo de ingresos si se tienen que declarar"

Si hacemos el borrador, ¿puedo fiarme de alguna manera? ¿tengo que volver a repetirlo? ¿consulto con algún profesional? ¿cómo tenemos que hacerlo?

"Nosotros siempre recomendamos revisar el borrador, hay un montón de reducciones que no aparecen cargadas por defecto en hacienda, hay ingresos que no aparecen incluidos en el borrador de la renta. Antes de pulsar el botón de presentar revisemos todo".

¿Hay alguna ventaja fiscal a la hora de usar criptomonedas?

"Si ha obtenido ganancias con operaciones con criptomonedas, se tienen que incluir en la declaración de la renta como la venta de acciones"

¿Qué pasa con las deducciones?

"En España cada Comunidad Autónoma fija sus propias deducciones, entonces hay más de 200 deducciones diferentes, como por ejemplo la deducción del alquiler, por nacimiento de hijos, o por ejemplo las ayudas a la gente de la Palma o a personas en situación de guerra como los ucranianos.