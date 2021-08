López Miras carga contra el Gobierno por la factura de la luz: "Nos están friendo a impuestos"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha pronunciado sobre la factura de la luz. "Está afectando en un momento en el que salimos de una crisis económica propiciada por la pandemia y en el que tenemos que ayudar a aquellos que generan oportunidades y puestos de trabajo como son nuestros empresarios, nuestros autónomos y nuestros comerciantes".

"Cuando conocemos además esta semana que el Gobierno de España se ha embolsado 3.000 millones de euros por los impuestos derivados del elevado precio de la factura de la luz. Y lo primero que tiene que hacer el Gobierno de España es repercutir esos 3.000 millones de euros que han recaudado con la factura de la luz en los que lo necesitan" ha reclamado el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

El presidente de la Región de Murcia ha reclamado al Gobierno que anuncie una medida para bajar el precio de la factura de la luz: "Creo que eso sería la primera medida y después, apostar por energías limpias y seguras como pueden ser las energías nucleares y las energías renovables por supuesto. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es que esos 3.000 millones de euros recaudados por la subida de la luz reinvertirlo en bajar la factura en los que más lo necesitan".

"Estamos viendo ya algunos ejemplos de pequeños comerciantes que han doblado de un año para otro la factura de la luz y esto, sin duda, les está perjudicando muchísimo a la hora de poder tener abierto sus negocios. Vimos manifestaciones y declaraciones duras de los partidos que están ahora en el gobierno porque la factura de la luz subió un 2%. Ahora duplica la factura de años anteriores y parece que es una situación normal"ha asegurado Fernando López Miras en el programa Espejo Público.

"El intervencionismo no me gusta. Como liberal tenemos que dejar la libre competencia y el libre mercado pero si tenemos que favorecer que aquellos que más lo necesitan pues tengan más recursos y por normativa, que el 70% de la factura no sean solo impuestos. Más que limitar el precio de la luz lo que tenemos que hacer es descargarla de impuestos. El 70% de la factura de la luz no puede ser impuestos, nos están friendo a impuestos" ha espetado el presidente de la Región de Murcia.

