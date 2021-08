Hablamos con Arancha, la cual necesita un respirador para vivir que está conectado a la corriente, pero desde hace dos años no puede pagar la factura de la luz. "Desde el año pasado por la pandemia se ha agravado la situación en casa, tenemos que elegir o pagar una cosa u otra, pero para mí la luz es esencial porque tengo una dolencia cardiaca", explica.

"Necesito un aparato para dormir ya que tengo apnea del sueño y otro aparato porque tengo un LINQ implantado al lado del corazón que emite electrocardiogramas directamente al hospital", asegura. Comenta que necesita que el aparato del implante esté conectado a la luz las 24 horas y no lo puedo desconectar. Además, señala que ha intentado dormir sin el aparato que necesita por la apnea del sueño "por si llega el momento de corte de la luz", pero "es imposible, tendría que salir escopetada a urgencias".

Actualmente, Arancha tiene que elegir entre comer o tener luz y asegura que vive en "un estrés constante". Cuando llega el viernes te relajas porque dejas de recibir llamadas de que te van a cortar la luz, es insostenible", declara.

Asimismo, apunta que ya tiene amenazas de embargos de cuenta, pero de momento no le han cortado la luz. Tanto ella como su pareja han estado sin trabajo desde que comenzó la pandemia del coronavirus y apunta que tiene trabajos eventuales de 10-15 días. "Servicios sociales nos ha cerrado las puertas, no hay ayudas ni hay dinero. Todavía estoy a la espera de que me concedan el abono social", apunta.

Asegura que lleva acarreando con "bastantes deudas", por lo que afirma que tiene que elegir qué paga. Por último, manifiesta que no puede poner el aire acondicionado estos días en los que se han registrado altas temperaturas por el elevado precio de la luz. "Lo primordial es pagar el alquiler social, la comida y luego lo que voy pudiendo pagar", finaliza.