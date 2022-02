Los dos problemas sin resolver del mercado laboral español que señala Ignacio de la Torre

Ignacio de la Torre, economista y jefe de Arcano, cree que la reforma laboral generó una gran cantidad de trabajo y había que atacar el tema de la temporalidad. "Ahora se crea una figura mediante la que mucho temporal pasará a ser un fijo discontinuo", señala.

No cree que lleguemos a temporalidades como Portugal, Italia o Francia porque no hay gran diferencia entre despedir a un temporal y aun fijo. "Tiene que haber un arbitraje y seguimos con enormes incertidumbres a nivel judicial y tiene que ser un juez el que decide qué tipo de despido vamos a aplicar. Mientras no se acaten estos dos problema seguiremos teniendo un mercado laboral de 2 direcciones y un sistema laboral relativamente injusto".

Considera De la Torre que hay que mirar los datos del paro desestacionalizados. "El mes de enero es malo por definición, igual que puede ser malo el mes de octubre y es muy bueno el mes de mayo. Hemos creado 72.000 trabajos y los indefinidos han pasado del 10 al 15%, los esquemas son positivos", reconoce. Sin embargo, apunta que en España seguimos con un número de horas inferior a antes del Covid y salarios deprimidos.

Señala que el campo es un sector que afronta dificultades y no es relevante en el PIB total. "Es muy difícil conseguir peones de obra en Madrid y eso va a llevar que las cosas van a valer mucho más. Creo que pecamos de no tener esa proactividad de poder entrenar dinámicamente a la gente donde vamos a necesitar el trabajo y eso lo vamos a pagar el día de mañana".

Destaca que aún no se puede sacar pecho de la recuperación cuando el PIB de España sigue 4 puntos por debajo de antes del Covid cuando el europeo ya ha alcanzado el nivel anterior a la época Covid y EEUU lo supera 3 puntos. "España tiene exceso de mortalidad superior a Alemania y Francia, no es para estar muy ufanos es para analizar qué hemos hecho mal respecto a otros países y pedir responsabilidades y que eso provoque que la población empiece a estar en contra del cambio climático".

Apunta el economista que en España no tenemos el nivel de inversiones de renovables suficiente para tener una energía abundante y barata y "si los próximos 20 años tiramos de cosas intermedias para poder reducir el carbón, el planteamiento es político más que científico si queremos que el precio de la energía no siga con unos precios insostenibles para la población".

