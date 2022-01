El dolor de la familia de un anciano muerto en el incendio de Moncada: "Me lo han quemado"

La localidad de Moncada está de luto por la muerte de 6 ancianos en una residencia de mayores. Los investigadores apuntan a un cortocircuito como la causa más probable del fuego

El ala en el que se desató en fuego era la de grandes dependientes. Luis Bisbal estaba en su dormitorio y fue uno de los residentes que fallecieron. A Carmen la llamaron a las 3,00 horas, no pudo cogerlo, y a las 4,00 horas repitieron la llamada para comunicarle el suceso. El equipo forense ha solicitado a la familia una prueba de ADN para poder identificar los restos de su familiar.

"Llegar allí y ver la habitación de mi abuelo toda quemada fue terrible"

Pablo es el nieto del fallecido. No han podido saber nada de la autopsia. Cuenta que esa noche se despertó con los gritos de su madre. "Se ha muerto, me lo han quemado", repetía la mujer. Al principio no lo asimiló y le duele mucho no poderse haber despedido de él. "Yo pensaba que no era verdad o que era una broma, llegar allí y ver la habitación de mi abuelo toda quemada fue terrible", lamenta.

Cuenta Pablo que su abuelo tenía una enfermedad degenerativa y se encontraba en silla de ruedas. Las personas con movilidad reducida se encontraban en la primera planta de la residencia: "Mi padre tenía 85 años pero tenía conocimiento. La enfermedad que tenía le había dejado el cuerpo sin movimiento pero no había perdido el conocimiento ni la percepción", cuenta Carmen abatida.

Después de estar 2 años cumpliendo las restricciones del Covid lamentan haber tenido menos contacto con el fallecido. "Te llaman y te dicen que ha muerto en un accidente en el cual se ha incendiado. No entiendo nada", lamenta la hija de la víctima.

Puedes ver el dolor de las familias de los ancianos muertos en el incendio de una residencia de Moncada en Espejo Público a través de Atresplayer.