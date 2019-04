Madre de Laura del Hoyo: "Quiero que se haga justicia por la muerte de mi hija"

Hace un año que España quedó paralizada tras conoces la desaparición de las dos jóvenes en Cuenca, el jueves seis de agosto del 2015. Sergio Morate desde el primer momento fue el principal sospechoso, el chico al que fueron a ver justo antes de perderles el rastro, el que es el ex novio Marina. A una semana de la desaparición hallan los cuerpos sin vida de Laura y Marina a la orilla del río Huécar y se pide una una orden internacional para Sergio Morante, el único acusado del doble crimen que protagonizó una fuga que nos tuvo a todos en vilo.

El sospechoso huyó con un Seat Ibiza color verde y tras 48 horas, habiendo confesado el crimen a un amigo, es detenido. Fue extraditado de Rumanía a España y en el viaje rompió su silencio confesandole a un agente detalles del crimen. "Las metí en bolsas de basura, aparqué un coche que no era mío en la puerta del ascensor del garaje. Una la metí en el maletero y a otra entre los asientos." declara Sergio. Tras su llegada a España el juez dicta prisión comunicada sin fianza para el presunto culpable del asesinato pero 11 meses después, los familiares y amigos de Laura del Hoyo y Marina Okarinska esperan desesperados la fecha del juicio.

María, la madre de Laura del Hoyo, nos cuenta cómo se siente "He estado muy tensa, nerviosa y muy alterada." Han pasado 12 meses tras la terrible tragedia de las dos jóvenes y sus familiares aún no lo han superado, siguen sintiendo impotencia y angustia. María cuenta en Espejo Público que no cree en la justicia, piensa que: "Este salvaje no lo deberían haber sacado ya cuando antecedentes tenía y con la anterior novia hizo lo mismo".

Los familiares de Laura del Hoyo siguen pidiendo que se haga justicia por su muerte y creen que todos los que ayudaron a Morate tienen la misma culpa. María declara que: "Para mí son todos iguales y todos tan culpables." "Yo creo que sangre fría también no haber cogido un teléfono como anónimo y haber dicho lo que había pasado ahí.". Tendrán que esperar a que se celebre el juicio y poder tener una sentencia para conocer el final de esta triste historia, calculan que hasta las próximas navidades no habrá un juicio.